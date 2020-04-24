Глава центра "Микроб" отметил позитивный эффект мер по борьбе с COVID-19

"Несомненно, эффект этот есть, и мы его наблюдаем не только в том, о чем вы говорили, это снижение темпов прироста и изменения базового репродуктивного показателя, это есть, но мы видим, что и нагрузка, которая ложится на медицинскую сеть, а собственно, все эти меры были в основном и направлены, чтобы сгладить нагрузку на медицинскую сеть и уменьшить количество тяжелых больных, они дали свой результат", — отметил Кутырев на совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой.