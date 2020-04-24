Глава центра "Микроб" отметил позитивный эффект мер по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом дали позитивный эффект, это отражается как на динамике по заболевшим, так и на нагрузке на медиков, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
"Месяц прошел, и те меры, которые приняты по поручению президента, правительства, штаба, они дали, на наш взгляд, позитивный эффект..." — сказал Кутырев.
"Несомненно, эффект этот есть, и мы его наблюдаем не только в том, о чем вы говорили, это снижение темпов прироста и изменения базового репродуктивного показателя, это есть, но мы видим, что и нагрузка, которая ложится на медицинскую сеть, а собственно, все эти меры были в основном и направлены, чтобы сгладить нагрузку на медицинскую сеть и уменьшить количество тяжелых больных, они дали свой результат", — отметил Кутырев на совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.