Вирусолог призвал проработать снятие ограничений для каждого региона

"Проанализировав опыт многих стран... все страны начинают принимать дорожные карты по выходу из этой ситуации. И в основе этих дорожных карт лежат в первую очередь эпидемиологические показатели, показатели медицинские... и все они направлены на то, чтобы, с одной стороны, сдержать эпидемию, с другой стороны, на то, чтобы выходить из этой ситуации уже населению, производству и так далее ", - сказал он на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.