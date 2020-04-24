Вирусолог призвал проработать снятие ограничений для каждого региона

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Власти должны разработать дорожные карты по поэтапному снятию ограничительных мер для каждого региона, заявил директор российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
По его словам, в стране происходит смещение распространения заболеваемости в регионы, важно усилить эпиднадзор в субъектах.
"Проанализировав опыт многих стран... все страны начинают принимать дорожные карты по выходу из этой ситуации. И в основе этих дорожных карт лежат в первую очередь эпидемиологические показатели, показатели медицинские... и все они направлены на то, чтобы, с одной стороны, сдержать эпидемию, с другой стороны, на то, чтобы выходить из этой ситуации уже населению, производству и так далее ", - сказал он на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
По словам Кутырева, подготовлен проект концепции поэтапного снятия ограничительных мер на ближайшую перспективу, которая включает три основных этапа.
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