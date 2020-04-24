Иммунолог не исключила новой волны коронавируса осенью

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новую волну заболевания коронавирусом можно ожидать осенью, нужно проводить исследование по определению уровня антител у населения, заявила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Ольга Иванова.
По ее словам, в странах, которые вводили не очень строгие ограничительные меры или не вводили их вообще, коллективный иммунитет формируется плохо.
"Возможно, мы можем ожидать осеннюю или ближе к зиме волну заболеваемости, поэтому нам крайне важно проведение мониторинговых исследований по определению уровня антител среди нашего населения", - сказала Иванова на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами.
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