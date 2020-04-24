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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T20:03
https://ria.ru/20200424/1570543593.html
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека

20:03 24.04.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 422 человека, на 16 меньше, чем днем ранее, заявил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.
"Число погибших - 422, это по-прежнему страшные новости, число сокращается, но это по-прежнему страшно", - сказал Куомо. Ранее в четверг сообщалось о 438 погибших, в среду от коронавируса погибли 474 человека. Трагический рекорд по числу жертв коронавируса в Нью-Йорке был установлен 8 апреля, когда за сутки скончались 799 человек.
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Общее число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 15 тысяч человек. "Мы на ниспадающей стороне кривой (эпидемии), сокращаются число госпитализаций и заболеваний… сейчас это практически прямая", - сказал Куомо на пресс-конференции в пятницу, по его данным ежедневно в среднем вирус выявляется у 1300 человек.
Согласно приведенным губернатором данным, в больницах по состоянию на сегодня остаются 14 200 человек.
По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 870 тысяч, выздоровели более 80 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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