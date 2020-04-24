Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека

"Число погибших - 422, это по-прежнему страшные новости, число сокращается, но это по-прежнему страшно", - сказал Куомо. Ранее в четверг сообщалось о 438 погибших, в среду от коронавируса погибли 474 человека. Трагический рекорд по числу жертв коронавируса в Нью-Йорке был установлен 8 апреля, когда за сутки скончались 799 человек.