Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 422 человека, на 16 меньше, чем днем ранее, заявил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо.
"Число погибших - 422, это по-прежнему страшные новости, число сокращается, но это по-прежнему страшно", - сказал Куомо. Ранее в четверг сообщалось о 438 погибших, в среду от коронавируса погибли 474 человека. Трагический рекорд по числу жертв коронавируса в Нью-Йорке был установлен 8 апреля, когда за сутки скончались 799 человек.
Общее число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 15 тысяч человек. "Мы на ниспадающей стороне кривой (эпидемии), сокращаются число госпитализаций и заболеваний… сейчас это практически прямая", - сказал Куомо на пресс-конференции в пятницу, по его данным ежедневно в среднем вирус выявляется у 1300 человек.
Согласно приведенным губернатором данным, в больницах по состоянию на сегодня остаются 14 200 человек.
По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч. Количество случаев заражения коронавирусом составляет 870 тысяч, выздоровели более 80 тысяч.
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