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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T19:58
https://ria.ru/20200424/1570543401.html
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

19:58 24.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
В четверг сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу губернатор региона Алексей Текслер сказал, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82 человек. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин.
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"Всего на данный момент из Златоуста выявлено 82 заболевших. ️Из них 36 сотрудников медицинского учреждения, среди них беременная девушка с лёгкой степенью заболевания. Она направлена в областную клиническую больницу №2 под наблюдение врачей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в числе заболевших коронавирусом 31 пациент больницы и 12 контактных, а также ещё три человека, прибывших из других регионов РФ, уточняется в сообщении. Все пациенты с положительным диагнозом госпитализируются в больницы Миасса и Челябинска, добавляется в сообщении.
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Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медорганизации Миасса, Кусы, Златоуста, поясняет минздрав. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование.
Как сообщалось ранее, на 24 апреля в Челябинской области зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекцией, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЧелябинскЗлатоустЧелябинская область
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