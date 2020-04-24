В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
В четверг сообщалось, что в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу губернатор региона Алексей Текслер сказал, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82 человек. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин.
"Всего на данный момент из Златоуста выявлено 82 заболевших. ️Из них 36 сотрудников медицинского учреждения, среди них беременная девушка с лёгкой степенью заболевания. Она направлена в областную клиническую больницу №2 под наблюдение врачей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в числе заболевших коронавирусом 31 пациент больницы и 12 контактных, а также ещё три человека, прибывших из других регионов РФ, уточняется в сообщении. Все пациенты с положительным диагнозом госпитализируются в больницы Миасса и Челябинска, добавляется в сообщении.
Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медорганизации Миасса, Кусы, Златоуста, поясняет минздрав. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование.
Как сообщалось ранее, на 24 апреля в Челябинской области зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекцией, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.