В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

"Всего на данный момент из Златоуста выявлено 82 заболевших. ️Из них 36 сотрудников медицинского учреждения, среди них беременная девушка с лёгкой степенью заболевания. Она направлена в областную клиническую больницу №2 под наблюдение врачей", - говорится в сообщении.