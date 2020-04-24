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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T21:45
https://ria.ru/20200424/1570543369.html
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569860782_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_77b8154cf425306decf0823f2f6cbc8b.jpg
РИА Новости

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

19:59 24.04.2020 (обновлено: 21:45 24.04.2020)
144957
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии общаются с женщиной на улице Куусинена в Москве
Сотрудники Росгвардии общаются с женщиной на улице Куусинена в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
В свою очередь, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов уточнил, что выход из самоизоляции должен быть поэтапным и максимально осторожным. Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
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Как сообщила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня понятно, что в ближайшем будущем снять введенные ограничения не получится.
Она пояснила, что Россия прошла два инкубационных периода коронавируса, о возврате к нормальной жизни можно говорить как минимум после третьего.
"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", — добавила глава Роспотребнадзора.
Татьяна Голикова сообщила вирусологам и эпидемиологам, которые принимали участие в заседании, что доложит президенту и премьер-министру о предложениях продлить ограничительные меры.
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"По завершении совещания с Анной Юрьевной (Поповой. — Прим. ред.) доложим президенту страны и председателю правительства о ваших соображениях, предложениях, замечаниях к стратегии ограничительных мер и к стратегии выхода из этих ограничительных мер", — заявила она.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Совсем не понятно недовольство о продлении карантина. Сами гуляли половину апреля , а теперь недовольны продлением. Сами виноваты. Могли бы даже без денег, как многие жалуются, посидеть весь апрель, и вышли бы уже в нормальную жизнь.
24 апреля, 20:14
ВТВадим Тимофеев
1001006138
Да понятно уже все судя по развеивающейся обстановке, продлят и до 12 и до 30 потом
24 апреля, 20:01
просто Блондинка
962319315
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