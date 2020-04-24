В Молдавии из-за коронавируса продлили нерабочие дни

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение продлить нерабочий период с сохранением зарплат для работников бюджетной сферы до 1 мая, сообщил на брифинге в пятницу премьер Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение продлить нерабочий период с сохранением зарплат для работников бюджетной сферы до 1 мая, сообщил на брифинге в пятницу премьер Ион Кику

Ранее власти Молдавии приняли решение объявить период с 30 марта по 17 апреля нерабочим, из-за эпидемиологической ситуации этот период был продлен до 24 апреля.

"Мы продлеваем нерабочий период до 30 апреля для работников бюджетной сферы с сохранением зарплаты. Следующая неделя будет нерабочей, бюджетники выйдет на службу 4 мая", - заявил Кику, отметив, что 1 мая в республике является выходным днем.

Помимо этого Нацкомиссия по ЧС приняла решение с 27 апреля разрешить работу непродовольственных магазинов, за исключением тех, что находятся в торговых центрах и на рынках. Также с понедельника жителям Молдавии можно будет гулять в парках группами не более трех человек с соблюдением мер безопасности, детские и спортивные площадки остаются закрытыми.

Ранее власти Молдавии сообщили о 3110 зарегистрированных случаях коронавируса, в пятницу число скончавшихся достигло 84. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

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