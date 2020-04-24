В Турции число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило новые случаи

АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3,1 тысячи, в то же время вылечились свыше 3,2 тысячи больных, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число вылечившихся от коронавируса за сутки в Турции впервые превысило число вновь выявленных больных.
"Сегодня выявлено 3122 новых случая, всего заразившихся – 104 912. Мы потеряли сегодня 109 пациентов, всего умерших – 2600. Вылечились сегодня 3246 пациентов, всего 21 737", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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