В Британии беспилотники будут доставлять лекарства в больницы

ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эксперимент по доставке медицинских товаров в больницы беспилотниками начнут на следующей неделе британские власти, сообщил министр транспорта страны Грант Шаппс.

"Я дал "зеленый свет" для ускоренного проведения эксперимента по использованию беспилотников для доставки медицинских товаров. Эксперимент начнется на следующей неделе, беспилотник доставит груз в больницу Святой Мэри на острове Уайт", - сказал Шаппс.