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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T19:50
https://ria.ru/20200424/1570543040.html
Инфекционисты оценили идею ослабить самоизоляцию в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314189_344:277:1457:903_1036x0_80_0_0_1b9ece5706068833c5343119ae4eefa2.jpg
РИА Новости

Инфекционисты оценили идею ослабить самоизоляцию в России

19:50 24.04.2020
313972
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Предложение президентского Совета по правам человека (СПЧ) ослабить режим самоизоляции в Москве на майские праздники может привести к повышению заболеваемости коронавирусом в стране, считают инфекционисты.
Как заявил РБК доктор медицинских наук Николай Малышев, об изменении карантинных мер не стоит говорить до момента, пока динамика по COVID-19 не станет лучше. Он отметил, что до майских праздников осталась неделя, но заболеваемость в стране все еще высокая. Предложенные СПЧ меры могут только ухудшить ситуацию с коронавирусом, считает медик.
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Малышев предупредил, что идея разрешить россиянам одиночные пробежки и велопрогулки может привести к тому, что люди станут собираться группами. При это он отметил пользу подобных физических нагрузок.
Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов согласился со своим коллегой и подчеркнул, что страна все еще находится в сложной эпидемиологической обстановке.
"Представьте, алкоголик попросит нарколога разрешить ему рюмку водки или бокал вина. Мы такие ресурсы бросили на борьбу с заболеванием. Что будет, если сейчас все массово пойдут на пробежку или кататься на велосипеде?" — сказал он изданию.
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Сапронов предложил тем, кто страдает без пробежек или хочет уехать на дачу, "постоять смену в костюме и респираторе".
Инфекционист заметил, что сейчас медики испытывают огромную нагрузку из-за большого количества пациентов, у многих из которых ухудшение наступает очень быстро.
"Бывает, что пациент утром еще ничего, а в обед — уже глубоко реанимационный, и мы его срочно переводим (в отделение интенсивной терапии. — Прим. ред.). Физически тяжело, психологически тяжело", — рассказал он.
Сапронов добавил, что в условиях пандемии все врачи "единым фронтом вышли на эту войну".
Ранее в СПЧ высказались за ослабление карантинных мер в Москве и предложили дать людям право "выезжать на картошку". По словам главы совета Валерия Фадеева, для многих россиян выращивание картофеля — это способ прокормиться. В СПЧ также появилась инициатива выдавать москвичам "зеленый пропуск" для велопрогулок или пробежек в одиночку.
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Коронавирус SARS-CoV-2 распространился практически по всему миру. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 68 622 человек (большинство их них — в Москве), 615 скончались, 5568 выздоровели.
В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в столице также работает система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФВОЗМоскваОбщество
Популярные комментарии
У нас и так полумеры. Если ещё ослабить пик будет быстрее, выше и сильнее
24 апреля, 20:15
просто Блондинка
54001213
Вам не по барабану? Под любой формулировкой сидите и не рыпайтесь. А то любят последнее время к словам цепляться
24 апреля, 20:20
ВТВадим Тимофеев
1800025
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