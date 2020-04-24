В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

По версии следствия, в апреле 2020 года полицейский сговорился с адвокатом, чтобы получить 500 тысяч рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовного дела о присвоении и растрате. Соучастники разработали план по получению взятки под видом оплаты соглашения по оказанию юридических услуг адвокатом.

"Двадцать четвертого апреля 2020 года благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников УСБ ГУ МВД России по городу Москве при передаче денежных средств адвокат был задержан. В течение нескольких часов по подозрению в совершении коррупционного преступления также был задержан сотрудник полиции", - сообщила Иванова. Возбужденно уголовное дело по статьям "покушение на получение взятки группой лиц, по предварительному сговору в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве".