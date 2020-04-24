В Тамбове благодаря нацпроекту реконструируют геронтологический центр

ТАМБОВ, 24 апр – РИА Новости. В Тамбове в этом году будет проведена реконструкция геронтологического центра, на которую выделено 26,5 миллинонов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Реконструкция геронтологического центра Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда проводится в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" и внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

"После реконструкции в геронтологическом центре будет открыто отделение на 20 мест для маломобильных граждан с ограниченными возможностями. Также здесь начнет работу отделение по работе с людьми с когнитивными нарушениями - группы кратковременного пребывания на 12 мест. На эти цели в 2020 году предусмотрено 26,5 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время выполнен демонтаж инженерных коммуникаций, лестничных маршей, перегородок, коммуникаций электротехнической части первого этажа здания. Завершить работы планируется в 4-м квартале 2020 года.

"Отделение для граждан с когнитивными нарушениями является формой, приближенной к семейному (родственному) уходу. Смена обстановки будет полезна для пожилых людей и выгодна для родственников, которые, осуществляя уход, продолжат трудовую деятельность. Важно, чтобы пожилой человек оставался в привычной для себя обстановке. Поэтому приоритетным всё же является предоставление ухода на дому", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.

Она уточнила, что отделение для маломобильных граждан предназначено для предоставления социальных услуг инвалидам старше 18 лет и гражданам пожилого возраста, нуждающимся в оздоровлении и реабилитации. Его работа будет организована для граждан в рабочие дни с функцией транспортной доставки.