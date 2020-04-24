В Азербайджане оценили ситуацию с распространением коронавируса

БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Вероятность второй волны заражения коронавирусом в Азербайджане присутствует, населению республики необходимо отнестись к карантинному режиму как к вопросу национальной безопасности, заявил представитель оперативного штаба при кабмине республики Рамин Байрамлы.
Ранее штаб сообщил, что правительство с 27 апреля смягчит некоторые ограничения, введенные в рамках карантинного режима в связи с пандемией коронавируса.
"Австрия, Германия и ряд других стран приняли решение выйти из режима жесткой самоизоляции. Необходимо постепенно ликвидировать особый карантинный режим, под контролем. В этом плане мы призываем всех к национальной солидарности. С отменой карантинного режима может начаться вторая волна заражения", - сказал Байрамлы на брифинге в пятницу.
Представитель оперштаба добавил, что еще не ясно, решится ли вопрос вакцинации в течение ближайшего года.
"Жизненно важно контролировать инфицирование. Население Азербайджана должно относиться к этому так, как к вопросу национальной безопасности. В течение ближайшего года мы не должны забывать о том, что враг близко", - подчеркнул Байрамлы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1592, за сутки инфицированы 44 человека, число жертв достигло 21.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.