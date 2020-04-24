В Азербайджане оценили ситуацию с распространением коронавируса

Ранее штаб сообщил, что правительство с 27 апреля смягчит некоторые ограничения, введенные в рамках карантинного режима в связи с пандемией коронавируса.

Представитель оперштаба добавил, что еще не ясно, решится ли вопрос вакцинации в течение ближайшего года.

"Жизненно важно контролировать инфицирование. Население Азербайджана должно относиться к этому так, как к вопросу национальной безопасности. В течение ближайшего года мы не должны забывать о том, что враг близко", - подчеркнул Байрамлы.