В Польше пожаловались на счета от "Газпрома"

ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что " Газпром " выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на поставки.

По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, "Газпром" выставил ей счета "в обход новых ценовых условий". В PGNiG также заявили, что "не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур".

Как заявила компания, такая позиция "Газпрома" "лишена какой-либо правовой основы", поскольку решение Стокгольмского арбитража окончательно и обязательно для тяжущихся сторон. И, по ее словам, полученный газ был оплачен PGNiG в соответствии с новыми ценовыми условиями контракта. Компания в связи с этим подчеркнула, что не имеет никаких задолженностей перед "Газпромом" и своевременно выполняет все платежные обязательства с учетом новых контрактных условий.

Контракт от 1996 года (так называемый "Ямальский контракт") предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.