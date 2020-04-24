Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T19:43
https://ria.ru/20200424/1570542837.html
В Польше пожаловались на счета от "Газпрома"
https://cdn25.img.ria.ru/images/29052/58/290525864_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_6563eccc63316985ae67f7703003b94b.jpg
РИА Новости

В Польше пожаловались на счета от "Газпрома"

19:44 24.04.2020
24373
© Фото : PGNiGЗдание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
© Фото : PGNiG
ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на поставки.
По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, "Газпром" выставил ей счета "в обход новых ценовых условий". В PGNiG также заявили, что "не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур".
Как заявила компания, такая позиция "Газпрома" "лишена какой-либо правовой основы", поскольку решение Стокгольмского арбитража окончательно и обязательно для тяжущихся сторон. И, по ее словам, полученный газ был оплачен PGNiG в соответствии с новыми ценовыми условиями контракта. Компания в связи с этим подчеркнула, что не имеет никаких задолженностей перед "Газпромом" и своевременно выполняет все платежные обязательства с учетом новых контрактных условий.
Контракт от 1996 года (так называемый "Ямальский контракт") предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
12 апреля, 08:00
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.
В компании "Газпром экспорт" в свою очередь заявляли, что изучают решение Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для польской PGNiG, а давать оценку сумм возможных выплат пока считают преждевременным.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
7 апреля, 19:21Сказано в эфире
Эксперт рассказал, каким будет главный вопрос "Нафтогаза" к "Газпрому"В "Нафтогазе Украины" заявили о намерении задать российскому "Газпрому" "вопросы" на сумму 17,3 миллиарда долларов. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, какова суть этих вопросов.
22013051827
PGNiGГазпромПольшаГазпром ЭкспортНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Я вот вообще шведов не понимаю, что это на новаторство когда какой то арбитраж будет решать по какой цене продавать собственный товар после подписанного договора?! Ну тогда пусть сами добывают и продают!
24 апреля, 20:20
Covid короновирусович
8520002
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
Лента новостейМолния