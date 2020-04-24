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2020-04-25T00:12
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Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав
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РИА Новости

Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав

19:40 24.04.2020 (обновлено: 00:12 25.04.2020)
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© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча на Эльбе показала, как должны строиться человеческие и политические отношения между великими державами, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года произошла встреча советских и американских войск. После встречи союзников остатки немецких войск были расколоты на две части. Это значительно ослабило их сопротивление и ускорило окончательный разгром вермахта.
"Встреча на Эльбе стала образцом того, как должны строиться человеческие и политические отношения между великими державами в мировой истории, Россией, США и Великобританией", - сказал Мединский во время онлайн-лекции перед студентами МГИМО.
По его словам, во время этой исторической встречи "было огромное количество братаний, несколько дней потрясающего общения между советскими и американскими солдатами, общая трапеза, обмен подарками, общие вечера, танцы".
"Кульминацией стала личная встреча командующего первым Украинским фронтом маршала Ивана Конева с командующим 12-й армейской группой американских войск генералом Омаром Брэдли, которая обошла все мировые СМИ. Всему миру запомнился подарок Конева американскому генералу - донской жеребец, на седле которого была вышита звезда — символ Красной армии", - рассказал Мединский.
Владимир Мединский
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75 лет Великой ПобедыВстреча на ЭльбеРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)МГИМОВладимир МединскийСШАВ мире
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