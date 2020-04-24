Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав

Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча на Эльбе показала, как должны строиться человеческие и политические отношения между великими державами, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (Владимир Мединский. Встреча на Эльбе показала, как должны строиться человеческие и политические отношения между великими державами, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества ( РВИО

В районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года произошла встреча советских и американских войск. После встречи союзников остатки немецких войск были расколоты на две части. Это значительно ослабило их сопротивление и ускорило окончательный разгром вермахта.

"Встреча на Эльбе стала образцом того, как должны строиться человеческие и политические отношения между великими державами в мировой истории, Россией, США и Великобританией", - сказал Мединский во время онлайн-лекции перед студентами МГИМО

По его словам, во время этой исторической встречи "было огромное количество братаний, несколько дней потрясающего общения между советскими и американскими солдатами, общая трапеза, обмен подарками, общие вечера, танцы".