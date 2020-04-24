Мединский назвал встречу на Эльбе эталоном отношений великих держав

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Встреча на Эльбе показала, как должны строиться человеческие и политические отношения между великими державами, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года произошла встреча советских и американских войск. После встречи союзников остатки немецких войск были расколоты на две части. Это значительно ослабило их сопротивление и ускорило окончательный разгром вермахта.
По его словам, во время этой исторической встречи "было огромное количество братаний, несколько дней потрясающего общения между советскими и американскими солдатами, общая трапеза, обмен подарками, общие вечера, танцы".
"Кульминацией стала личная встреча командующего первым Украинским фронтом маршала Ивана Конева с командующим 12-й армейской группой американских войск генералом Омаром Брэдли, которая обошла все мировые СМИ. Всему миру запомнился подарок Конева американскому генералу - донской жеребец, на седле которого была вышита звезда — символ Красной армии", - рассказал Мединский.