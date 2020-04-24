В Подмосковье готовятся к резкому росту числа зараженных коронавирусом

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Число заражённых COVID-19 в Число заражённых COVID-19 в Подмосковье может резко увеличиться, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своём Instagram -аккаунте.

"Мы должны быть готовы к тому, что количество зараженных коронавирусом может увеличиться. Резко", - написал Воробьев.

Он отметил, что сейчас в Подмосковье активно готовятся койки, открываются новые инфекционные больницы.

Ранее в Telegram-канале Воробьев отмечал, что количество зараженных COVID-19 в Подмосковье растет, но ситуация управляемая, самоизоляция работает. По его информации, подтвержденных больных в регионе сейчас 7889.