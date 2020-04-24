В Севастополе ослабят ограничения из-за коронавируса

"Очевидно, что в ближайшее время мы откроем стоматологию, откроем парикмахерские… До 1 мая предприятия, которым будет разрешено, подпишут документы о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и с 1 мая могут открываться и работать", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телевидения СТВ.

Он отметил, что вопрос о парикмахерских связан с риском перевести отрасль в тень – когда стрижки будут выполняться на дому без должного контроля санитарной обстановки. Он добавил, что в течение недели будут рассмотрена возможность разрешить начать деятельность в иных сферах экономической деятельности, в частности, в торговле непродуктовыми товарами.