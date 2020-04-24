В Италии прирост жертв COVID-19 стал минимальным с начала эпидемии

РИМ, 24 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса COVID-19 в Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за сутки возросло на 420 до 25 969, следует из сводки службы гражданской обороны страны.

Это самый низкий прирост за время эпидемии. 12 апреля сообщалось о 431 погибшем. В четверг было зарегистрировано 464 смертельных исхода.

Выздоровевшими за сутки объявлены 2922 жителя Италии, этот показатель достиг 60 498.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994 с приростом в 3021. В четверг этот показатель составлял 189 973 человека.

Зараженными на данный момент являются 106 527 жителей Италии. Также в четверг число выздоровевших и выписанных за сутки впервые превысило новые случаи.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 803 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2173 пациента, опустившись до "допикового" уровня 17-18 марта.