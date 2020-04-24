Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" организовал благотворительный конкурс

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" выступил организатором благотворительного конкурса, участникам которого - учащихся школ и лицеев - предлагается изготовить и направить в оргкомитет защитные (немедицинские) маски, сделанные в соответствии с заданными параметрами, сообщает пресс-служба Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" выступил организатором благотворительного конкурса, участникам которого - учащихся школ и лицеев - предлагается изготовить и направить в оргкомитет защитные (немедицинские) маски, сделанные в соответствии с заданными параметрами, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании

Победителем будет признан участник, сделавший наибольшее количество масок. Всех победителей ждет награда в виде поездки в декабре 2020 года в Москву на детскую Благотворительную ярмарку "Энергия добра". К ним также присоединятся два победителя в номинациях "лучший дизайн" и "лучшее конструкторское решение маски". В дальнейшем все маски с инструкциями по правильному использованию, будут переданы волонтерами местным жителям.

Пресс-служба отмечает, что конкурс проводится в Кемеровской области, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Республиках Бурятия и Хакасия при участии региональных управлений образования. Организаторы рассчитывают, что участие в конкурсе будет способствовать развитию у подростков чувства ответственности за свое будущее и судьбу других людей, осознанию их сопричастности к проблемам общества.