Голикова заявила, что в ряде регионов не соблюдают меры против COVID-19

"Мы видим, что, несмотря на то, что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничения в передвижении, тем не менее, в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу", - сказала Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.