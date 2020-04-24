Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T19:32
https://ria.ru/20200424/1570542365.html
Голикова заявила, что в ряде регионов не соблюдают меры против COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007651_0:184:2879:1803_1036x0_80_0_0_ad3a0b593ebc1ef768a9c10cc9e85c47.jpg
РИА Новости

Голикова заявила, что в ряде регионов не соблюдают меры против COVID-19

19:32 24.04.2020
8386
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жители некоторых регионов России не соблюдают режим социального дистанцирования и ограничения передвижений, что вызывает тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что очень важно проанализировать те ограничительные меры, которые реализуются регионам.
"Мы видим, что, несмотря на то, что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничения в передвижении, тем не менее, в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу", - сказала Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
Она добавила, что распространение вируса продолжается и "очень важны те меры, которые были озвучены и которые мы должны как страна реализовывать, чтобы благополучно выйти из этой ситуации".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
242013695
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
может "госпожа" голикова на своем примере покажет что можно просидеть дома без зарплаты месяц, как кормить детей обещаниями сидящих на окладе в пол ляма и при этом радоваться успехам россии в борьбе с собственным народом
24 апреля, 20:04
ttolstozad2013
6700213
Какой идиот придумал посадить людей дома и продавать алкоголь в это же время? Человек который работает весь день не может купить бутылку пива вечером возвращаясь домой с работы, зато те кто сидит весь день дома имеют полную возможность бухать. Продажу алкоголя нужно было сделать с 18:00 до 23:00 чтоб сидящие дома весь день не бухали, как это и получилось на самом деле.
24 апреля, 19:59
Екимов Роман
81000010
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:08Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы
12:06Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
12:06Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
12:04Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
12:04Экс-министр здравоохранения Греции умер от коронавируса
12:04Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
12:01Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
12:00Путин и Меркель заявили о важности сохранения исторической памяти
11:59В Армении сторонники Кочаряна собрались у здании суда
11:59РСТ предлагает временно отменить фингарантии туроператоров
11:59В московском метро будут звучать поздравления с Днем Победы
11:57У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры выявили коронавирус
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
Лента новостейМолния