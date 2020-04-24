В Чувашии откроют парикмахерские и салоны красоты, но закроют кладбища

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Врио главы Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев разрешил работать салонам красоты и решил не открывать кладбища для массового посещения в Радоницу - день поминовения усопших, сообщает пресс-служба главы региона.

Николаев в пятницу внес изменения в свой указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики".

"Теперь в Чувашии во время режима повышенной готовности разрешается работа салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских независимо от их организационно-правовой формы. Но только при условии, что их руководители несут личную ответственность за соблюдение противоэпидемического режима", - говорится в сообщении.

Клиентов можно принимать только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов. При этом полностью исключается использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг.

Отмечается, что предприниматели и жители республики не раз обращались к Николаеву с просьбой открыть парикмахерские как через его социальные сети, так и во время горячих линий. Руководитель региона признался, что сам уже несколько недель не стрижется, но обещал рассмотреть возможность открытия салонов красоты и парикмахерских при соблюдении определённых требований.

"Понятно, люди хотят привести себя в порядок. Сейчас спрос очень большой. И в итоге нарушений на этом рынке очень много. Чтобы ситуация не стала неуправляемой, нужно этот процесс легализовать. Тем более, сейчас у нас есть возможность мониторить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, для этого работают мобильные группы", - пояснил свою позицию Николаев.

Что касается кладбищ, то для массового посещения они закрыты с 14 апреля, на погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники. "Исключения для православного праздника Радоница не будет. Врио главы Чувашии поручил информировать об этом решении жителей республики, еще на подъездах к кладбищам разместить информационные табло. На подъезде к кладбищам будут дежурить сотрудники правоохранительных органов", - подчеркивается в сообщении.