На борту эсминца ВМС США зафиксировали вспышку коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована на борту эсминца ВМС США "Кидд" (USS Kidd), сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
"Могу подтвердить, что на борту "Кидд" был моряк, у которого появились симптомы (заболевания). Он был эвакуирован на берег в больницу в Сан-Антонио (штат Техас – ред.), где у него, к сожалению, диагностировали COVID-19", - сказал Хоффман на брифинге.
По его словам, после этого на борт эсминца была отправлена специальная медицинская бригада из восьми человек, которая проводит тестирование. "Там были еще несколько случаев, точных цифр у меня нет. Думаю, ВМС позднее предоставит их", - сказал Хоффман.
Он добавил, что сейчас корабль готовится к возвращению в порт, где он пройдет санитарную обработку, часть команды сойдет на берег.
Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт", где положительный результат на коронавирус был поставлен у 840 человек. Еще у 4 098 человек результаты отрицательные, выздоровели 88 моряков. На берег сошли 4 234 человека.
Говоря о ситуации с авианосцем, Хоффман отметил, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач. "Он готов поднять якорь и идти в бой", - заверил представитель Пентагона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.