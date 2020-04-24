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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T19:28
https://ria.ru/20200424/1570542167.html
На борту эсминца ВМС США зафиксировали вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1036x0_80_0_0_7cd0ba80fd8061b6a5efdc0a7e2871d9.jpg
РИА Новости

На борту эсминца ВМС США зафиксировали вспышку коронавируса

19:28 24.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована на борту эсминца ВМС США "Кидд" (USS Kidd), сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
"Могу подтвердить, что на борту "Кидд" был моряк, у которого появились симптомы (заболевания). Он был эвакуирован на берег в больницу в Сан-Антонио (штат Техас – ред.), где у него, к сожалению, диагностировали COVID-19", - сказал Хоффман на брифинге.
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По его словам, после этого на борт эсминца была отправлена специальная медицинская бригада из восьми человек, которая проводит тестирование. "Там были еще несколько случаев, точных цифр у меня нет. Думаю, ВМС позднее предоставит их", - сказал Хоффман.
Он добавил, что сейчас корабль готовится к возвращению в порт, где он пройдет санитарную обработку, часть команды сойдет на берег.
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Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт", где положительный результат на коронавирус был поставлен у 840 человек. Еще у 4 098 человек результаты отрицательные, выздоровели 88 моряков. На берег сошли 4 234 человека.
Говоря о ситуации с авианосцем, Хоффман отметил, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач. "Он готов поднять якорь и идти в бой", - заверил представитель Пентагона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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