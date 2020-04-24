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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T20:17
https://ria.ru/20200424/1570542124.html
Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541249_0:135:2587:1590_1036x0_80_0_0_563c8141cd0dfe47b3018cbe9e241dda.jpg
РИА Новости

Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

19:26 24.04.2020 (обновлено: 20:17 24.04.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
По последним данным, всего от COVID-19 в России умерли 615 человек.

"В возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло четыре человека (0,65%. — Прим. ред.), в возрасте от 30 до 49 лет — 90 человек (14,6%. — Прим. ред.) и в возрасте от 50 до 64 лет умерло 138 человек (22,4%. — Прим. ред.)".

Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова
Голикова также добавила, что у ряда умерших никто не болел в семье, на работе или среди друзей, у них также не было контактов с вернувшимися из-за границы. Это говорит о том, что люди заразились на улице, а значит, распространение вируса продолжается.
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"Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории", — добавила Голикова.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
У вас проблемы с арифметикой? 615-4-90-138 = 383 человека 64+ или 62%
24 апреля, 20:16
ssamodumov
3921005
А от онкологии и сердечно-сосудистых умирают в сотни раз больше! Почему по этому поводу никогда не было паники?
24 апреля, 20:30
nnuxser
14100111
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