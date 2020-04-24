Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-премьер России Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.

По последним данным, всего от COVID-19 в России умерли 615 человек.

"В возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло четыре человека (0,65%. — Прим. ред.), в возрасте от 30 до 49 лет — 90 человек (14,6%. — Прим. ред.) и в возрасте от 50 до 64 лет умерло 138 человек (22,4%. — Прим. ред.)". Татьяна Голикова

Голикова также добавила, что у ряда умерших никто не болел в семье, на работе или среди друзей, у них также не было контактов с вернувшимися из-за границы. Это говорит о том, что люди заразились на улице, а значит, распространение вируса продолжается.

"Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории", — добавила Голикова.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились.

Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.