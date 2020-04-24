В России удалось сдержать распространение COVID-19 у людей старше 65 лет

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России удалось сдержать распространение коронавируса у людей старше 65 лет.
"Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории", - заявила Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.