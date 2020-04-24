В России удалось сдержать распространение COVID-19 у людей старше 65 лет

"Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории", - заявила Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.