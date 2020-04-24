Голикова отметила прирост заболеваемости COVID-19 в регионах

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в российских регионах растет быстрее, чем в целом по России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
"Регионы несколько отстают от Москвы и Московской области, но там мы тоже видим соответствующий прирост заболеваемости. Хоть это и закон малых чисел, но, тем не менее, я хочу сказать, что за эту же неделю рост заболеваемости в регионах страны, за исключением Москвы и Московской области, возрос выше, чем по России в целом. Это уже 2,3 раза", - сказала Голикова. Видеозапись части совещания опубликована на сайте правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.