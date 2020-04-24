"Радонеж": священник умер на 71-м году жизни после заражения COVID-19

"Отошел ко Господу протоиерей Владимир Верига. Коронавирус. Царствие, тебе отец Владимир, Небесное. Какой крепкий физически и душевно был этот человек. Жизнерадостный, щедрый, какой-то правильный. Много лет он был спонсором международного кинофестиваля "Радонеж". Его иконописная мастерская "Александрия" каждый год писала и дарила в качестве Гран-при икону победителю конкурса. Как же неожиданно и горько терять такого чудного человека и пастыря", - написал в свою очередь Никифоров на своей странице в Facebook.