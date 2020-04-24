"Радонеж": священник умер на 71-м году жизни после заражения COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Духовник иконописной мастерской "Александрия", протоиерей Владимир Верига скончался в четверг на 71-м году жизни, сообщает сайт мастерской. Сотрудничавший со священнослужителем председатель братства "Радонеж" Евгений Никифоров сообщил, что у Вериги был выявлен коронавирус.
"Коллектив иконописной мастерской преклоняет колена перед памятью священнослужителя, всегда горевшего величайшей силой веры и удивительной любовью к ближним", - говорится на сайте иконописной мастерской, которую Верига окормлял с 1993 года.
На сайте Покровского Хотькова женского монастыря под Сергиевом Посадом есть информация, что протоиерей Владимир Верига был также служащим священником этой обители.
"Отошел ко Господу протоиерей Владимир Верига. Коронавирус. Царствие, тебе отец Владимир, Небесное. Какой крепкий физически и душевно был этот человек. Жизнерадостный, щедрый, какой-то правильный. Много лет он был спонсором международного кинофестиваля "Радонеж". Его иконописная мастерская "Александрия" каждый год писала и дарила в качестве Гран-при икону победителю конкурса. Как же неожиданно и горько терять такого чудного человека и пастыря", - написал в свою очередь Никифоров на своей странице в Facebook.
Во вторник из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин.