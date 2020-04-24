Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

"Москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", - сообщила Ракова в интервью Первому каналу.