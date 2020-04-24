В США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19

"Сегодня FDA издало предупреждение, касающееся побочных эффектов гидроксихлорохина и хлорохина, в том числе серьезной и потенциально опасной для жизни сердечной аритмии, о которых сообщалось при использовании препаратов для лечения или предотвращения COVID-19, для которого они не были одобрены FDA", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

В нем отмечается, что указанные на упаковке лекарств побочные эффекты могут быть минимизированы, если препарат принимается под наблюдением специалиста в больнице или в ходе клинического испытания препарата.

В России противомалярийный препарат гидроксихлорохин рекомендован Мизндравом для лечения коронавируса COVID-19.

"Мы призываем медицинских работников, принимающих решение в отношении каждого конкретного пациента, внимательно наблюдать за ними и вести их лечение, чтобы оказать помощь в смягчении риска побочных эффектов", - заявил руководитель FDA Стефен Кан, предупредив об известных рисках побочных эффектов данных лекарств. По его словам, ведомство продолжит следить за ситуацией, изучать потенциальные риски от принятия указанных препаратов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно позитивно отзывался о противомалярийных препаратах хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19 и заявлял об обнадеживающих результатах лечения. Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали на риск принятия препаратов из-за возможных побочных эффектов.

Ранее в среду медицинский портал medRxiv опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.

В исследовании приняли участие 368 пациентов, которые до 11 апреля поступили в мединские центры в подчинении министерства по делам ветеранов США. Из них 97 человек принимали гидроксихлорохин, уровень смертности в этой группе составлял 27,8%, у 158 пациентов, которые не принимали препарат, этот показатель был равен 11,4%. Еще 113 пациентов получали гидроксихлорохин в комбинации с антибиотиком азитромицином, в этой группе уровень смертности составил 22,1%. Исследование проводилось группой ученых из Южной Каролины и Виргинии.