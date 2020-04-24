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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T19:19
https://ria.ru/20200424/1570541793.html
В США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

В США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов

19:19 24.04.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.
"Сегодня FDA издало предупреждение, касающееся побочных эффектов гидроксихлорохина и хлорохина, в том числе серьезной и потенциально опасной для жизни сердечной аритмии, о которых сообщалось при использовании препаратов для лечения или предотвращения COVID-19, для которого они не были одобрены FDA", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.
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В нем отмечается, что указанные на упаковке лекарств побочные эффекты могут быть минимизированы, если препарат принимается под наблюдением специалиста в больнице или в ходе клинического испытания препарата.
В России противомалярийный препарат гидроксихлорохин рекомендован Мизндравом для лечения коронавируса COVID-19.
"Мы призываем медицинских работников, принимающих решение в отношении каждого конкретного пациента, внимательно наблюдать за ними и вести их лечение, чтобы оказать помощь в смягчении риска побочных эффектов", - заявил руководитель FDA Стефен Кан, предупредив об известных рисках побочных эффектов данных лекарств. По его словам, ведомство продолжит следить за ситуацией, изучать потенциальные риски от принятия указанных препаратов.
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Президент США Дональд Трамп неоднократно позитивно отзывался о противомалярийных препаратах хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19 и заявлял об обнадеживающих результатах лечения. Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали на риск принятия препаратов из-за возможных побочных эффектов.
Ранее в среду медицинский портал medRxiv опубликовал предпринт исследования, согласно которому пациенты с коронавирусом в медицинских центрах в США, которые принимали гидроксихлорохин, имели более высокие показатели смертности, чем те, кто его не принимал.
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В исследовании приняли участие 368 пациентов, которые до 11 апреля поступили в мединские центры в подчинении министерства по делам ветеранов США. Из них 97 человек принимали гидроксихлорохин, уровень смертности в этой группе составлял 27,8%, у 158 пациентов, которые не принимали препарат, этот показатель был равен 11,4%. Еще 113 пациентов получали гидроксихлорохин в комбинации с антибиотиком азитромицином, в этой группе уровень смертности составил 22,1%. Исследование проводилось группой ученых из Южной Каролины и Виргинии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1001102
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоЮжная КаролинаСШАОбщество
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