Россияне стали забирать валюту со вкладов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
По информации регулятора, в начале апреля остатки на валютных вкладах населения составили 89,3 миллиарда долларов, в то время как месяц назад их было на пять миллиардов больше — 94,3 миллиарда.
Таким образом, отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего же с начала года россияне забрали из кредитных учреждений 7,2 миллиарда долларов.
За месяц остатки по рублевым вкладам выросли на 20 миллиардов — до 24,5 триллиона.
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