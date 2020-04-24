Три итальянских региона попросили Россию о помощи в борьбе с COVID-19

"Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию, нам поступают сотни звонков, писем, в которых благодарят Россию, президента России, который откликнулся на просьбу итальянского премьер-министра и в оперативном порядке буквально за несколько дней прислал такой сводный отряд. Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить российских военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеции-Джулии. Географически это разброс по всей стране", - рассказал Разов в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".