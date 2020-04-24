Три итальянских региона попросили Россию о помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости Посольство России получило от итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросы на помощь от российских военных по борьбе с распространением COVID-19 , сообщил посол РФ в Риме Сергей Разов.
Российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными уже проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
"Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию, нам поступают сотни звонков, писем, в которых благодарят Россию, президента России, который откликнулся на просьбу итальянского премьер-министра и в оперативном порядке буквально за несколько дней прислал такой сводный отряд. Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить российских военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеции-Джулии. Географически это разброс по всей стране", - рассказал Разов в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
По его словам, если бы российские военные "делали не то, что требуется, таких просьб бы не поступало".
"Что касается оценок итальянцев, ну как нормальные люди, а таких в Италии абсолютное большинство, как они могут относиться к партнеру, который в самую тяжелую ситуацию, которая была в Италии ровно месяц назад, протянул руку помощи? Тогда как ЕС и НАТО, мягко говоря, просто взирали на негативно развивающуюся ситуацию", - отметил посол.
Ранее в газете la Stampa появился материал, в котором со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией "совершенно бесполезны или малополезны" для страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию чистой клеветой.
Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.