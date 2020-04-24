В Севастополе число заразившихся коронавирусом достигло 26

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Новый случай коронавирусной инфекции выявлен в Севастополе, общее число зафиксированных случаев достигло 26, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Севастополе составляло 25, пять человек выздоровело.
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"Сегодня подтвержден еще один случай, уже 26-ой, человек находится в инфекционной больнице. Этот случай был под контролем, его забрали из дома, он был на самоизоляции", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телевидения СТВ.
Он добавил, что сегодня вечером готовится к выписке шестой ранее заболевший COVID-19 человек.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.