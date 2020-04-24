ВЦИОМ: 74% россиян высоко оценили работу волонтеров во время самоизоляции

Чаще всего так считает молодежь 18–24 лет (87%), как отмечается в аналитическом отчете ВЦИОМа. Обратного мнения придерживается 13% россиян, и столько же затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях карантина.

При этом две трети (64%) опрошенных готовы сами оказывать помощь людям, находящимся на самоизоляции. Чаще всего положительный ответ давали мужчины, а также в целом россияне в возрасте 35–59 лет. Треть россиян (34%) оказалась не готова помочь – такой ответ чаще давали женщины, а также молодежь и пожилые люди старше 60 лет.