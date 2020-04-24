Голикова призвала вирусологов оценить возможность ослабления самоизоляции

"Хочу сказать, что, конечно, нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры - это стагнация в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей. Поэтому я бы хотела, чтобы вы высказались сегодня и проанализировали то, что произошло, и мы с вами поговорили о том, что же нам с вами нужно делать", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.