Голикова призвала вирусологов оценить возможность ослабления самоизоляции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Очень хочется побыстрее выйти из режима самоизоляции в связи с коронавирусом, но нужно выслушать мнение вирусологов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что, конечно, нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры - это стагнация в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей. Поэтому я бы хотела, чтобы вы высказались сегодня и проанализировали то, что произошло, и мы с вами поговорили о том, что же нам с вами нужно делать", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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