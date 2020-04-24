В мае детские врачи Подмосковья будут консультировать родителей онлайн

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В рамках проекта онлайн-школ для родителей "Сидим с пользой дома" главные ведущие детские врачи и внештатные специалисты Подмосковья проведут для всех желающих консультации в мае. Проект продлен Детским клиническим многопрофильным центром, сообщил телеканал В рамках проекта онлайн-школ для родителей "Сидим с пользой дома" главные ведущие детские врачи и внештатные специалисты Подмосковья проведут для всех желающих консультации в мае. Проект продлен Детским клиническим многопрофильным центром, сообщил телеканал "360"

"Наши школы для родителей позволяют получить мамам и папам ответы на самые волнующие вопросы, рассказать о профилактике и лечении различных заболеваний, снять тревогу", – поделилась главный внештатный педиатр минздрава МО, главный врач Детского клинического многопрофильного центра Нисо Одинаева.

По ее словам, программа лекций составлена таким образом, чтобы охватить все аспекты детского здоровья. Специалисты уже разработали программу на следующий месяц.