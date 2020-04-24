МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родственникам умерших от коронавируса.
"Не сгущая краски, я, конечно, хочу посочувствовать тем, кто потерял близких, поскольку, к сожалению, смертность тоже в Российской Федерации растет, и когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение 65+", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, фрагмент которого опубликован на сайте кабмина.
В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.