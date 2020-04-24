Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.

Этот показатель вернулся к историческому минимуму конца 2013-го - начала 2014 года.

В минувшем году Банк России суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта. а в начале текущего года - еще на 0.25. С начала эпидемии ЦБ не менял этот показатель.

"Вам не угодишь"

Снижение ставки прокомментировал президент Владимир Путин.

"Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает - вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…", - пошутил Путин.

В ответ на это вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что поддерживает решение Центробанка.

Очень хороший знак

С ним солидарен и глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что снижение ставки является очень хорошим знаком, так как это способствует более активному приходу денег в экономику.

"Знаете, в периоды прошлых экономических трудностей Центробанк первым делом повышал ставку и таким образом тормозил развитие экономики. В данном случае Центробанк действует очень правильно", - сказал он.