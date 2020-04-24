В ВОЗ оценили идею СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Ребенок на детской площадке во дворе на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович посоветовала с осторожностью относиться к предложениям ослабить на майские праздники ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса.

Накануне в Совете по правам человека при президенте предложили разрешить москвичам одиночные пробежки и велопрогулки.

По словам Вуйнович, прежде чем принимать такие решения, нужно оценить риски.

"Нужно знать условия, посмотреть примеры стран. Например, в некоторых странах семьям, людям, которые жили в одном доме, было позволено гулять. Но, к сожалению, сложно проконтролировать соблюдение дистанции. Особенно детям, которые видят других детей и хотят играть друг с другом, их трудно остановить". Мелита Вуйнович

Она подчеркнула, что самая главная мера, которая может предотвратить перенос вируса, — это соблюдение полутораметровой дистанции.

"Я всегда за физическую активность, но очень тяжело контролировать, что не будет скопления людей. Поэтому надо как-то это сбалансировать. Это вопрос к местным властям", — заключила Вуйнович.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что разрешение на прогулки приведет к погружению в пучину эпидемии и про изоляцию можно будет забыть.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф