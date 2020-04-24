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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:54
https://ria.ru/20200424/1570540063.html
ВОЗ не обнаружила случаев заражения коронавирусом на северо-западе Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337224_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_64e0c7520ba262c2a9c6dffc6b6ca3d9.jpg
РИА Новости

ВОЗ не обнаружила случаев заражения коронавирусом на северо-западе Сирии

18:54 24.04.2020
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© REUTERS / Kate Munsch Медицинский работник берет анализ для тестирование на коронавирус
Медицинский работник берет анализ для тестирование на коронавирус
© REUTERS / Kate Munsch
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Тестирование на коронавирусную инфекцию на северо-западе Сирии по состоянию на 22 апреля не выявило положительных случаев, Всемирная организация здравоохранения работает над открытием новых лабораторий, чтобы увеличить количество тестов в этом районе, заявил РИА Новости глава местного отделения ВОЗ Махмуд Дахер.
"По состоянию на 22 апреля 2020 года на северо-западе Сирии все еще нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Дахер.
По его словам, в Алеппо и Идлибе был проведен 191 тест на выявление коронавируса, все дали отрицательные результаты.
"ВОЗ и ее партнеры работают над открытием дополнительных лабораторий для увеличения возможностей тестирования", - добавил Дахер.
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Глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем ранее рассказал РИА Новости, что, по имеющимся у правозащитников данным, медицинская помощь лагерям беженцев на захваченных боевиками территориях полностью отсутствует. Наиболее опасными сегодня, по словам правозащитника, являются неконтролируемые коридоры, через которые граждан переправляют на подконтрольные сирийским властям территории не только из Идлиба и районов Заевфратья, но и с территории Ливана, где в лагерях проживают сотни тысяч сирийских беженцев. Все, кто пользуется данными коридорами, не проходят никакого медицинского контроля и могут являться распространителями вируса в больших масштабах, считают они.
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По мнению правозащитников, сведения о больных коронавирусом в лагерях беженцев умышленно умалчиваются, а ответственность за возможную вспышку эпидемии протурецкая оппозиция и страны Запада попытаются возложить на Дамаск.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абуль Гейт ранее заявлял об опасности распространения коронавируса среди более чем 12 миллионов сирийских беженцев, большинство из которых живут в палаточных лагерях. Из них 6,5 миллиона находятся внутри страны.
Правительство САР ввело комендантский час с 25 марта, с 18.00 до 6.00 полностью запрещено передвижение во всех населенных пунктах страны, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В населенных пунктах продолжают работать продуктовые магазины и аптеки. По последним данным, официально в САР подтверждены 39 случаев заражения, три человека умерли и пятеро выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ахмад КаземВойна в СирииКоронавирусыЛига арабских государствДамаск (город)В мире
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