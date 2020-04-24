Голикова заявила об усталости россиян от ограничений по коронавирусу

Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Важно спрогнозировать, когда можно будет ослабить ограничительные меры, так как население устало сидеть на самоизоляции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я понимаю, что прогнозы — это не очень хорошее дело в такой ситуации, но тем не менее, они важны, потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений, население устало от ограничений, и конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить огорчительные меры", — сказала Голикова в ходе совещания с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Она подчеркнула, что необходимо проанализировать, какие ограничения реализуются в регионах. Вице-премьер пояснила, что, несмотря на то, что власти объявили режим социального дистанцирования и ввели ограничения в передвижении, тем не менее, в отдельных субъектах это не соблюдается. По словам Голиковой, это вызывает достаточно серьезную тревогу.

Она добавила, что распространение COVID-19 продолжается и "очень важны те меры, которые были озвучены". Вице-премьер подчеркнула, что их необходимо реализовывать, чтобы "благополучно выйти из этой ситуации".