В Египте число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи

КАИР, 24 апр - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Египте превысило четыре тысячи, за сутки зафиксирован 201 новый заболевший, сообщил в пятницу официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.

"Зафиксирован 201 новый положительный результат тестов на коронавирус, все заболевшие – египтяне, они выявлены через процедуры отслеживания (контактировавших ранее с больными – ред.), за сутки от заболевания погибли семь человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте по состоянию на пятницу – 4092 человека, 1075 выздоровели, погибли 294 человека", - отметил Мугахед.

С пятницы власти Египта смягчили меры борьбы с коронавирусом, сократив комендантский час, - теперь он действует с 21.00 до 06.00, также принято решение о возобновлении работы торговых центров, а ресторанам разрешено принимать заказы на вынос.

Остается в силе запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний: отменены массовые религиозные празднования как у мусульман, в том числе коллективное разговение, так и у христиан-коптов, отменивших празднование Пасхи. Премьер-министр Мустафа Мадбули ранее заявил, что на следующей неделе возможно возобновление работы некоторых госучреждений.