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2020-04-24T18:39
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Иран продолжит развивать военно-космический потенциал
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РИА Новости

Иран продолжит развивать военно-космический потенциал

18:39 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 апр – РИА Новости. Тегеран продолжит развивать свой военно-космический потенциал после того, как ему удалось вывести первый военный спутник на орбиту, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). До этого Иран выводил на орбиту гражданские спутники.
Запуск ракеты-носителя с военным спутником в Иране
23 апреля, 20:41
В МИД Ирана ответили на недовольство США запуском военного спутника
"Этот успех демонстрирует эффективность и точность мер, направленных на укрепление аэрокосмических и вооруженных сил страны. Необходимо и дальше продолжать усилия по развитию в этом направлении", - сказал Роухани министру обороны страны Амиру Хатами.
Как следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана, Роухани также указал на необходимость проведения такой стратегии, которая позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.
Эти слова прозвучали на фоне очередного витка напряженности между США и Ираном в Персидском заливе: обе страны после инцидентов в море заявили о готовности перейти к действиям в случае какой-либо обоюдной угрозы.
Госсекретарь США Майк Помпео
16 января 2019, 02:20РИА Наука
Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН из-за запуска спутника
Разные страны по-разному отреагировали на проведенную Ираном операцию по выводу спутника на орбиту. Госдеп США усомнился в том, что действия Ирана соответствовали резолюции ООН. Франция осудила запуск. Британия указала на дестабилизирующий характер ракетной программы Ирана. Россия в свою очередь считает, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.
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Амир ХатамиХасан РоуханиБлижний ВостокТегеран (город)ООНСШАВ мире
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