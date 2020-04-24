Иран продолжит развивать военно-космический потенциал

В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). До этого Иран выводил на орбиту гражданские спутники.