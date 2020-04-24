Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Система здравоохранения в центральном регионе России, в первую очередь в Москве и Подмосковье, сейчас работает с напряжением, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уже мы видим, что в центральном регионе - в первую очередь речь идет о Москве и Московской области - система здравоохранения работает с напряжением, с большим напряжением работают наши доктора", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами в пятницу.
Она уточнила, что другие регионы в этом смысле несколько отстают от Москвы и Подмосковья, однако там тоже фиксируется прирост заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.