Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной

"Уже мы видим, что в центральном регионе - в первую очередь речь идет о Москве и Московской области - система здравоохранения работает с напряжением, с большим напряжением работают наши доктора", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами в пятницу.