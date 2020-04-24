Болгария отложила тендер по выбору инвестора для АЭС "Белене"

"Сегодня мы получили официальное уведомление от болгарской стороны, что в связи с эпидемией коронавируса сроки процедуры выбора стратегического инвестора по проекту АЭС "Белене" смещаются", - сказал он.
"Конкретные сроки (проведения тендера) во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников. Тем не менее, процедура в процессе, по ряду вопросов коммуникация проходит онлайн. Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС "Белене" и смотрим на него с оптимизмом", - добавил представитель Росатома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
19 августа 2019, 12:26Ядерные технологииРосатом подал заявку на участие в проекте по АЭС "Белене" в Болгарии