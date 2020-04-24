Число выздоровевших за сутки от коронавируса в Грузии достигло рекорда

ТБИЛИСИ, 24 апр – РИА Новости. Число выздоровевших за сутки от коронавируса граждан Грузии достигло рекорда - 18 человек, в итоге сейчас от COVID-19 в стране вылечились уже 132 человека, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
В четверг сообщалось о 114 вылечившихся пациентах.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 432, среди них выздоровели - 132, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5888 человек, под наблюдением 561, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - говорится в сообщении.
Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети.
Власти Грузии ввели чрезвычайное положение до 22 мая и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 27 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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