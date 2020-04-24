Число выздоровевших за сутки от коронавируса в Грузии достигло рекорда

"Подтвержденных случаев инфицирования – 432, среди них выздоровели - 132, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5888 человек, под наблюдением 561, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - говорится в сообщении.

Власти Грузии ввели чрезвычайное положение до 22 мая и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 27 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей.