В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2490

АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. В Греции за последние сутки пять человек умерли от COVID-19, зафиксированы 27 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2490 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 48 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 60 пациентов, сообщил Циодрас.
За сутки скончались пять человек, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 130 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.