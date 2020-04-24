В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2490

В отделениях интенсивной терапии интубированы 48 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 60 пациентов, сообщил Циодрас.

За сутки скончались пять человек, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 130 человек.