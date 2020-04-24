В Великобритании число жертв коронавируса достигло 19506

ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости, Мария Табак. Число скончавшихся от коронавируса в больницах Великобритании за сутки выросло на 684 человек, количество заболевших – на 5386, свидетельствуют данные минздрава страны.
Общее количество смертей составило 19 506, заражений COVID-19 – 143 464. Днем ранее указанные показатели составляли 18 738 и 138 078 соответственно, тогда умерли 638 человек, заболели 4583.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.