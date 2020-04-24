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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T20:27
https://ria.ru/20200424/1570539138.html
В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542913_156:500:2908:2048_1036x0_80_0_0_2509cf5c81f57cec38fe53bcac01ac95.jpg
РИА Новости

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

18:27 24.04.2020 (обновлено: 20:27 24.04.2020)
15127
© REUTERS / Maxim ShemetovМужчина рядом с торговым киоском на улице Москвы
Мужчина рядом с торговым киоском на улице Москвы
© REUTERS / Maxim Shemetov
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
"В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери".
Российский инвестиционный форум. День второй
Максим Решетников
Как позднее пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, "это приблизительные расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается прогнозированием".
Решетников также подчеркнул, что власти России в условиях эпидемии коронавируса сделали однозначный выбор в пользу сохранения здоровья людей. Он также отметил, что те инвестиции, которые идут сейчас в больницы, в здравоохранение — это и вложения в экономику.
"Как только система здравоохранения, мы будем уверены, что она справляется с этой ситуацией, тогда и можно будет начинать говорить о том, что давайте поэтапно открываться", — добавил министр.
По оценке международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, ВВП России в 2020 году снизится на 4,8% на фоне падения внешнего спроса и негативной динамики внутреннего спроса, вызванной мерами по сдерживанию коронавируса.
Восстанавливаться российская экономика, по прогнозу S&P, начнет уже в 2021 году, рост может составить 4,5%.
Аналитики уточняют, что базовый прогноз может ухудшиться, так как связь между распространением инфекции и экономическими показателями не ясна. По их мнению, на темпы роста будут влиять меры государства по поддержке граждан.
По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.
В Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
Популярные комментарии
№мы теряем" из его уст звучит очень смешно)))
24 апреля, 18:58
vvostsib2015
10110018
во первых- нарисовать можно любые цифры, во вторых- это только начало. после отмены ограничительных пер, экономика за пару месяцев не восстановится.
24 апреля, 19:38
Я В ТАНКЕ
2010011
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