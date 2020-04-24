В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

Мужчина рядом с торговым киоском на улице Москвы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр экономического развития Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.

"В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери". Максим Решетников

Как позднее пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, "это приблизительные расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается прогнозированием".

Решетников также подчеркнул, что власти России в условиях эпидемии коронавируса сделали однозначный выбор в пользу сохранения здоровья людей. Он также отметил, что те инвестиции, которые идут сейчас в больницы, в здравоохранение — это и вложения в экономику.

"Как только система здравоохранения, мы будем уверены, что она справляется с этой ситуацией, тогда и можно будет начинать говорить о том, что давайте поэтапно открываться", — добавил министр.

По оценке международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, ВВП России в 2020 году снизится на 4,8% на фоне падения внешнего спроса и негативной динамики внутреннего спроса, вызванной мерами по сдерживанию коронавируса.

Восстанавливаться российская экономика, по прогнозу S&P, начнет уже в 2021 году, рост может составить 4,5%.

Аналитики уточняют, что базовый прогноз может ухудшиться, так как связь между распространением инфекции и экономическими показателями не ясна. По их мнению, на темпы роста будут влиять меры государства по поддержке граждан.

По ситуации на 24 апреля в России зафиксировали 68 622 инфицированных коронавирусом, 5568 пациентов поправились, 615 умерли от заболевания.

Москве COVID-19 диагностировали у 36 897 человек, 2735 выздоровели, 325 скончались.