Названо неожиданное средство от инфарктов и инсультов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замена обычной соли на йодированную способна предотвратить развитие многих смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная научная группа. Об этом сообщает Замена обычной соли на йодированную способна предотвратить развитие многих смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная научная группа. Об этом сообщает MedicalXpress

Ученые отметили, что йодированная соль содержит калий, который полезен для сердечной мышцы и снижает артериальное давление. Кроме того, если отказаться от обычной богатой натрием соли, то ее потребление значительно снизится, что также благоприятно влияет на сердце.

Специалисты проанализировали данные о количестве сердечно-сосудистых заболеваний в Китае , где потребление натрия в два раза превышает рекомендованную ВОЗ норму. Так, в 2015 году в КНР более двух миллионов человек скончались из-за повышенного давления.

Как выяснили исследователи, использование обогащенной калием соли позволит ежегодно предотвратить 460 тысяч смертей — в том числе 208 тысяч из-за инсультов и 175 тысяч из-за других болезней сердца. Кроме того, эти меры почти на 750 тысяч могут сократить количество несмертельных недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, включая 365 тысяч инсультов и 147 тысяч инфарктов

Более того, замена обычной соли на йодированную помогает значительно снизить число пациентов с хроническими болезнями почек.

"Наши исследования показали, что <…> использование обогащенных калием заменителей соли может предотвратить одну из девяти смертей от сердечно-сосудистых-заболеваний в Китае", — говорит один из ведущих авторов работы Джейсон Ву из Университета Нового Южного Уэльса.