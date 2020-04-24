Названо неожиданное средство от инфарктов и инсультов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замена обычной соли на йодированную способна предотвратить развитие многих смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная научная группа. Об этом сообщает MedicalXpress.
Ученые отметили, что йодированная соль содержит калий, который полезен для сердечной мышцы и снижает артериальное давление. Кроме того, если отказаться от обычной богатой натрием соли, то ее потребление значительно снизится, что также благоприятно влияет на сердце.
Как выяснили исследователи, использование обогащенной калием соли позволит ежегодно предотвратить 460 тысяч смертей — в том числе 208 тысяч из-за инсультов и 175 тысяч из-за других болезней сердца. Кроме того, эти меры почти на 750 тысяч могут сократить количество несмертельных недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, включая 365 тысяч инсультов и 147 тысяч инфарктов.
Более того, замена обычной соли на йодированную помогает значительно снизить число пациентов с хроническими болезнями почек.
"Наши исследования показали, что <…> использование обогащенных калием заменителей соли может предотвратить одну из девяти смертей от сердечно-сосудистых-заболеваний в Китае", — говорит один из ведущих авторов работы Джейсон Ву из Университета Нового Южного Уэльса.
При этом ученые указали, что существует вероятность осложнений из-за переизбытка калия. Они подчеркнули, что в этом случае нужно тщательно следить за его количеством в организме и регулярно проводить обследования пациентов с предрасположенностью к заболеваниям почек.
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