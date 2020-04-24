В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

"Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций. Руководители компаний смогут проверить правильность сведений в цифровых пропусках персонала и не допустить их блокировки", - говорится в сообщении.

По его словам, при возникновении проблем руководителю нужно будет воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования их цифровых пропусков.

С 15 апреля в Москве действует система цифровых пропусков для перемещения в общественном и на личном транспорте. Существуют несколько видов пропусков: рабочий пропуск, который действует до 30 апреля включительно, однодневный пропуск для посещение медучреждений, который выдается неограниченное количество раз в течение недели, пропуск для осуществления волонтерской деятельности и однодневный пропуск для личных целей, получить который можно только два раза в неделю.