В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
"Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций. Руководители компаний смогут проверить правильность сведений в цифровых пропусках персонала и не допустить их блокировки", - говорится в сообщении.
Онлайн-сервис запущен на платформе Московского инновационного кластера.
"Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников. Если неточностей не обнаружено, платформа оповестит об этом руководителя и предложит познакомиться с информацией о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса…", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводит пресс-служба.
По его словам, при возникновении проблем руководителю нужно будет воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования их цифровых пропусков.
С 15 апреля в Москве действует система цифровых пропусков для перемещения в общественном и на личном транспорте. Существуют несколько видов пропусков: рабочий пропуск, который действует до 30 апреля включительно, однодневный пропуск для посещение медучреждений, который выдается неограниченное количество раз в течение недели, пропуск для осуществления волонтерской деятельности и однодневный пропуск для личных целей, получить который можно только два раза в неделю.
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