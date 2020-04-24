Эстония продлила режим ЧП из-за коронавируса до 17 мая

Правительство в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.