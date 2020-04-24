Эстония продлила режим ЧП из-за коронавируса до 17 мая

ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии в пятницу приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 17 мая, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Правительство в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
"За последние две недели мы увидели, что число новых инфекций и госпитализаций сократилось, и мы явно достигли поворотного момента. Правительство уже подготовило стратегию по смягчению ограничений. Мы можем начать постепенно ослаблять ограничения, если позволит медицинская ситуация. Однако, поскольку смягчения ограничений не будут вводится в одночасье, а постепенно и осознанно, сегодня мы решили продлить чрезвычайное положение до 17 мая включительно", - приводит пресс-служба слова премьера Юри Ратаса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1559 человек, с начала пандемии скончались 46 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.